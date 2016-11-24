تنسيقية طلاب اليمن بالخارج تطلق حملة الكترونية للمطالبة بمستحقات المبتعثين

أطلقت اللجنة التنسيقية لطلبة اليمن في الخارج الحملة الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي الثامنة من مساء اليوم الخميس.

الحملة انطلقت تحت هاشتاج.. #لا_تدمروا_مستقبل_اليمن و #اصرفوا_مستحقات_الطلاب.





وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية التي تنفذها تنسيقة الطلاب الدارسين في الخارج.

كما تأتي هذه الحملة دعماً للاعتصامات الطلابية المفتوحة التي ستقام في كل من ماليزيا، الأردن، روسيا، وألمانيا.





ودعت اللجنة التنسيقية الطلبة في كافة دول الابتعاث إلى المساهمة بفاعلية في أنشطة اللجنة حتى نيل المطالب كاملة ، كما دعت الصحفيين والإعلاميين والناشطين إلى التضامن مع حقوق الطلاب بالخارج.





يذكر أن المساعدات المخصصة للطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج متوقفة منذ حوالي ستة أشهر.





المصدر | الصحوة نت