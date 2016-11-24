رئيس الجمهورية يوجه اللجان الميدانية بسرعة صرف مرتبات المؤسسة العسكرية

وجه الرئيس عبده ربه منصور هادي اليوم أعضاء اللجان الميدانية لصرف مرتبات الجيش بما يلزم من توجيهات واجراءت سهله كفيلة بإنجاح مهمتهم في الصرف وفق اسس ومرجعيات دقيقة تسهم في انجاز قاعدة بيانات ميدانية يعتد بها من واقع التواجد والميدان ،وكذا الترتيبات والتسهيلات والتنسيق مع مختلف السلطات المحلية والقيادات الميدانية لإتمام عملية الصرف و بأسرع ما يمكن

جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء اللجان الميدانية لصرف مرتبات المؤسسة العسكرية بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات صرف معاشات منتسبي المؤسسة العسكرية، والسبل الكفيلة لإيصالها لمستحقيها بصورة مباشره في مختلف المناطق ومواقع التمركز

هذا وقد ابدى الجميع حرصهم على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس والعمل بصورة مباشره بالشروع باتخاذ الخطوات اللازمة للعمل على ترجمة تلك التوجيهات بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية