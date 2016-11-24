قائد محور تعز يؤكد بأن المليشيا تعيش لحظاتها الأخيرة في المحافظة

أكد اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز أن مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية تعيش لحظاتها الأخيرة في تعز.

وقال اللواء فاضل خلال زيارة له اليوم الخميس لمواقع حررتها قوات الجيش والمقاومة مؤخراً غرب المدينة، قال ان الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف العربي عازمون على دحر مليشيا الانقلاب من محافظة تعز.

وأشار اللواء فاضل الى ان المليشيات الانقلابية تعيش حالة انهيار وتقهقر أمام عزيمة الأبطال، مثمنا بسالة وصمود قوات الجيش الوطني والمقاومة في دحر المليشيا الانقلابية.

وعلى صعيد تقدم قوات الجيش، اكد قائد محور تعز أن ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تطهير التبة السوداء والخلوة والشجرة من المليشيا الانقلابية غرب جبل هان باتجاه الربيعي غرب المدينة.

وأشار الى أن الانقلابيين شنوا هجمات وعمليات تسلل فاشلة، إلى مواقع الجيش الوطني إلا أن الأبطال تمكنوا من دحرهم، وببسالة واجبروهم على التراجع مخلفين العديد من القتلى والجرحى.

اللواء فاضل وخلال الزيارة حث ابطال الجيش الوطني والمقاومة على المزيد من اليقظة والتحلي بالعزيمة والصمود لاستكمال تحرير المدينة.

هذا وتصدت قوات الجيش والمقاومة فجر اليوم الخميس لأعنف هجوم على الجبهة الغربة وتمكنت من دحر عناصر المليشيا الانقلابية.

وواصلت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على مدينة تعز.

وتلقت المليشيات ضربات موجعة خلال الاسبوع الماضي في تعز وفقدت أهم مواقعها في محيط المدينة.

المصدر| الصحوة نت