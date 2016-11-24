تخرج دفعة جديدة من الشرطة بمأرب والعرادة يكافئ الخريجين ويشيد بالتحالف

‎شهدت محافظة مأرب اليوم حفل تخرج دفعة جديدة (دفعة الحزم) من منتسبي الشرطة والبالغ عددهم 250 فردا.





‎وقال محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة "ان المليشيا الانقلابية أثبتت اليوم للوطن والشعب والعالم انها هدفت الى زعزعة الامن والاستقرار لتقضي على فكرة الجمهورية والثورة والدولة والوحدة والديمقراطية والمواطنة المتساوية".





‎وقدم المتخرجون خلال الحفل بحضور محافظ مأرب رئيس اللجنة الامنية، عدد من الاستعراضات والمهارات القتالية والأمنية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب التي استمرت ستة أشهر، حيث قدموا استعراضاً للعمليات الأمنية والكمائن للعناصر الإرهابية والمطلوبين امنياً والاشتباكات وعمليات الإخلاء الطبي والانسحاب بعد تنفيذ المهمة إلى جانب عرض عسكري.

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واعلن محافظ مأرب عن تقديم مكافأة خمسين ألف ريال للخريجين وتسليحهم، ومنح مكافأة للمدربين.





‎واعرب العرادة عن تقديره العالي للجهود الداعمة لتطوير الأجهزة الأمنية من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن، كما عبر عن شكره للدعم المقدم من اﻻشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .



