10 آلاف طالب خارج المدارس في الصلو بتعز بسبب حرب المليشيا الانقلابية





قالت منظمة رفع لتنمية حقوق الطفل ان 9500 طالب وطالبة حرموا من التعليم جراء الحرب التي تشهدها المنطقة منذ اغسطس الماضي.

وتشن مليشيات الحوثي والمخلوع حرباً ضروساً على تعز منذ انقلابها على مؤسسات الدولة قبل قرابة العامين.

وأضافت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس تلقت (الصحوة نت) نسخة منه أن أربع عشرة مدرسة في عدد من مناطق المديرية أغلقت أبوابها بشكل كامل جراء الحرب التي ادت الى نزوح عدد كبير من الأسر.

واجبرت المليشيات الانقلابية مئات الأسر على النزوح جراء استمرار حربها على مدن وأرياف تعز.

وحذرت المنظمة من حرمان عدد كبير من الطلاب في نيل حقهم في التعليم التي كفلتها لهم كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وحولت مليشيات الحوثي والمخلوع عشرات المدارس في تعز الى ثكنات عسكرية، فيما دمرت البعض منها.

وكان قد اغلقت عشرات المدارس أبوابها في مدينة تعز مطلع الشهر الماضي جراء تعرضها للقصف من قبل المليشيات.

المصدر | الصحوة نت