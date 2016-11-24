سفارة المملكة في تركيا: مليشيا الحوثي لا تفهم سوى لغة العنف والسلاح

أكد سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا أن مليشيات الحوثي لا تفهم سوى لغة العنف والسلاح من أجل تحقيق أهدافها وأنها لا تفكر بمستقبل اليمن وغير مكترثة بالأزمة الإنسانية في البلاد وأن الشعب اليمني لا يعنيها.





وأضافت سفارة المملكة في بيان صدر عنها يوم أمس ونشرته -وكالة الأناضول- أن انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح للهدنة الأخيرة واستمرارها لأعمالها ضد الحكومة الشرعية لتؤكد أنها غير راغبة في السلام.





وأشارت السفارة في بيانها أن مسلحي الحوثي وقوات صالح انتهكوا هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة في البلاد والتي استمرت 48 ساعة ابتداءا ًمن ظهر يوم السبت الماضي بحوالي 260مرة.





وشدّد البيان على أن “الحوثيين وحلفائهم يواصلون، موقفهم الوحشي في اليمن، وينتهكون في الوقت نفسه الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.





وقالت السفارة إن “قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والتي تقوده المملكة العربية السعودية أعلنت أن الحوثيين وقوات صالح، انتهكت هدنة وقف إطلاق النار داخل الحدود اليمنية 205 مرات، ونحو 55 مرة أخرى استهدفت مدينتي جازان، ونجران في المنطقة الحدودية للمملكة (جنوب) مع اليمن، لتصل بذلك عدد الانتهاكات لنحو 260 مرة”.





ورصد البيان عدد من الانتهاكات حيث أكد وقوع انتهاكات في مدن الجوف، وميدي (التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن)، وتعز (شمال غرب)، ومأرب (جنوب)، وعدن (جنوب)، وأطرافها، حيث استخدمت فيها المدافع، والهاونات، والدبابات، وأسلحة اخرى، واستخدمت فيها قذائف مدفع من عيار 23 ملم، بالإضافة الى إطلاق صاروخين على منطقة “صحن الوطن”(بمحافظة مأرب) في اليمن.





وأضاف البيان "تعرضت الفرقة 72 (لم يحدد تبعيتها) لقصف بالدبابات، وسقط صاروخ كاتيوشا على مدينة تعز، بالإضافة الى 12 انتهاكا في صنعاء ومحيطها، تضمنت قصفا بمختلف الأسلحة، ورماية مدفع عيار 23 ملم، و12.7 ملم، ومختلف الأسلحة، وأطلق صاروخ على مدينة ميدي، وأطلقت نيران من أسلحة رشاشة استهدفت محطة الكهرباء بالمدينة، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر من قوات الحكومة الشرعية.





وأشار البيان إلى عدد من الإنتهاكات التي وقعت على الأراضي السعودية منها وقع 17 انتهاكا استهدف منطقة جازان جنوبي المملكة، كما تم دخول مركز الفوندا (حدودي)، وأطلقت قوات الحوثي النار على المنطقة 43 الحدودية، حيث ردت قوات حرس الحدود السعودية عليها.





وأضاف: وقعت عدة انتهاكات بطرق مختلفة، منها إطلاق قذائف هاون، ومدافع، وبالأسلحة الأخرى، وقنص من مناطق خلف الإشارات الحدودية وتعرض منطقة نجران في جنوب المملكة لعشرات الانتهاكات.





ولفت البيان إلى أن “جميع تلك الانتهاكات هي استمرار لأعمال ميليشيا الحوثي ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأن الحوثيين لم يراعوا الاتفاقيات وهدنات وقف إطلاق النار السابقة، وأن جهودهم الحثيثة هي من أجل إفشال الجهود المبذولة بهدف التوصل إلى حل سياسي في البلاد”. ورغم مرور أيام على انتهاء الهدنة الأخيرة، إلا أن سفارات السعودية في الخارج تواصل كشف خروقات “الحوثيين” وحلفائهم لها.

وسبق أن كشفت سفارات السعودية في عدة دول من بينها مصر وقطر عن خروقات “الحوثيين” للهدنة خلال الأيام القليلة الماضية.