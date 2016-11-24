794 امرأة ضحايا حرب المليشيات على تعز

تعرضت 794 امرأة في تعز لعمليات قتل أو جرح في المحافظة ، منذ مطلع العام الجاري 2016.

وقالت شبكة الراصدين المحليين، في تعز، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحفي انه قتل 105 امرأة وجرح 689 أخريات، جراء القصف العشوائي الذي شنته مليشيا الحوثي والمخلوع منذ يناير وحتى نوفمبر 2016م.

التقرير أكد إن النساء في تعز تعرضن لانتهاكات حقوق الإنسان بكافة أنواعها ، وأنه تم القضاء على كل مفردات حقوق الإنسان التي يتغنى بها العالم والمجتمع الدولي ويتبجح بها نظام حكم 36 سنة؛ بل حتى الأعراف والعادات العربية والإسلامية المرتبطة بكرامة المرأة واحترامها.

صحياً.. استقبلت مراكز الغسيل الكلوي في مستشفيات تعز 120 حالة جديدة أصيبت بالمرض منذ مطلع العام الجاري، كما تعرضت 1365 امرأة أخرى للإصابة بمرض السرطان خلال الفترة نفسها.

على ذات الصعيد تعرضت 13325 امرأة من أصل 23491 نسمة نزحوا من مديريات الوازعية الصلو، الدبح (التعزية)، الأعبوس (حيفان)، تعرضت خلالها النساء لأصناف شتى من الابتزاز والتحرش والتفتيش اليومي للهويات الشخصية، وإكراههن بقوة السلاح من مسقط رأسهن، بحسب التقرير.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للاحياء السكينة بتعز بصورة عشوائية ناهيك عن مئات الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء تعز بما فيهم النساء والأطفال.