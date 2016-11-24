“النكف القبلي” آخر الثعابين في جراب المليشيات

تلجأ المليشيات إلى حشد المقاتلين عبر ما يسمى “بالنكف القبلي” الذي أطلقته في عدد من المناطق التي تقع تحت سيطرتها بعد عزوف الأسر عن الدفع بأبنائها للقتال في صفوفها والنقصان الحاد الذي تعاني منه جبهات القتال المساندة لهم.

وروجت وسائل إعلام المليشيات وصفحات ناشطيهم في مواقع التواصل الاجتماعي صورا “للنكف القبلي” في مناطق قبائل حاشد شمال صنعاء وقالت بأن تلك الحشود ستتوجه إلى الجبهات لمساندة مقاتليها.

ويعد مراقبون هذه الخطوة مؤشر على الهزائم المادية والنفسية التي تتكبدها المليشيات التي تنكمش على نفسها وتتقلص مناطق نفوذها وتتراخى قبضتها في مناطق سيطرتها ولذا تلجأ للنكف “كآخر الثعابين التي في جرابها”.





يقول الناشط يحيى الثلايا في حائطه بالفيس بوك “بعد ان فشلوا في تقديم انفسهم باسم كتائب الحسين وانصار الله والحسينيون حنشان الضما وأحفاد الكرار وال البيت رجعوا لمصطلح النكف ويا غارتاه”.

ويضيف الثلاثا: “بعد أن اجهضت عدن وتعز ومارب والجوف ونهم والبيضاء أحلامهم العابرة للحدود عادوا للتخفي حول العكفة من قبائل الشمال”، واعتبر ذلك نواح ثكالى لا اكثر.. وصرخات مهزومين ليس الا.





ويعلق الناشط فوزي الجرادي بصفحته بالقول: “النكف القبلي خدعة حوثية لشق صف الشرعية، فمن كانوا معه (أي الحوثي) قد نزلوا الجبهات من زمان، وكل ذلك الحشدوالاطقم هم حوثيون يأتي القبائل كجزء مكمل فقط، فالحوثي يستخدم ذلك لرفع معنويات اتباعه”

ويتابع الجرادي: “صدقوني ماينزل من تلك الحشود ولا ١٪‏ ، اقول هذا من واقع معرفتي لمن حضروا النكف القبلي في عنس”.





البرلماني شوقي القاضي يعلق على ذات المسألة: “حيثُ يأبى "صالح والحوثي" ومليشياتهم إلا أن يستمروا في محارقهم التي أشعلوها لهلاك شباب اليمن كافة والقبائل على وجه الخصوص”.

ويتابع: “فبعد أن أوردوهم المهالك تحت مبررات مفضوحة، وألوية واهمة، منها تطبيق "مخرجات الحوار"، وهُم من نكثوها وغدروا بها، وتحت مبرر "الجُرعة"، وهم من جرَّعوا الشعب الفقر والجوع والمرض، وتحت شعار "المسيرة القرآنية"، وهم من خالفوه، وفجَّروا دُورَه، وقتلوا وشرَّدوا حُفَّاظه ومعلِّميه، وتحت لواءات الطائفية وإيقاظ فِتنها و"كتائب الحسين" وغيرها.

ويستطرد: “ها هم اليوم ينفخون في نار محرقة جديدة، ليُهلِكوا بها مَن تبقى مِن شباب "القبائل" تحت "داعي النَّكَف".





ويستخدم الحوثيون وصالح كل اللافتات لحشد المقاتلين فتقوم قيادات المليشيا بزيارة المدن والمديريات وتحشد رجال الدين الذين يؤيدونها وتنظم الفعاليات والانشطة الشعبية والجماهيرية لذات الغرض وتحرص على إبراز هذه الانشطة إعلاميا لرفع معنويات مقاتليها ومؤيديها.





ملتقى شباب حاشد أكدوا في بيان لهم أن عموم محافظة عمران وقبيلة حاشد وأعيانها رافضة للمليشيات رفضا قاطعا ورجالها موجودين بكل جبهة يقاتلون من اجل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وطرد المليشيا من كل مدن اليمن..

البيان الموجه من شباب حاشد الى اعلاميي الشرعية وناشطيها والى كل شرفاء وأحرار تعز والى مقاومة تعز الحرة الابية قال “انه من الظلم أن يحصر موقف قبيلة حاشد ومحافظة عمران كلها بموقف مشائخ محسوبين على حزب المخلوع والحوثي كما هو الحال في تعز وغيرها من محافظات الجمهوريه”.

وتبرأ شباب حاشد من كل شخص ذهب من حاشد او حرض او دعا أو أيد او حشد مع المليشيا، مؤكدين أن أبناء حاشد قد خلعوا وازاحوا مشائخ الخيانة والذل والعار منذ سقوط حاشد وعمران فلا يمثلهم من أصبحوا عبيدا للحوثي والمخلوع وأنى لهم أن يكون لهم رأي على حاشد أو عمران حالا أو مستقبلا”..

وتحدث البيان عن أدوار قبيلة حاشد ومحافظة عمران في مواجهة مليشيا الحوثي منذ أول حرب وحتى الان والتي قدمت 910 شهيدا في مأرب والجوف ونهم، ولها المئات من المعتقلين في سجون المليشيات في محافظة عمران.





ويتداول الناشطون عبر (الواتس آب) مقطع فيديو لشخص يرد على طلب النزول إلى الجبهات بالقول: ما أناش مجنون أنزل فوق الطقم وارجع صوره معلقة بعرضه.

واستنزفت المليشيات أسر بعينها والمناطق التي تشكل عمق اجتماعي وحاضنة بحيث فقدت بعض الأسر كل أبناءها وتحولت كل أيام العام إلي مآتم ومجالس عزاء مستمر.





ويتناقص حضور المليشيات في مناطق سيطرتها بفعل العديد من العوامل بعضها متعلق بسلوك المليشيات والفساد غير المسبوق للجانها ومشرفيها والانكسارات المتلاحقة التي تتكبدها وعوامل مرتبطة بأداء الشرعية وعلى رأسها الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية في كافة الجبهات.