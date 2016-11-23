نائب الرئيس يؤكد تعمد المليشيات افشال كل محاولات السلام





قال الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية إن المليشيات الانقلابية تتعمد افشال كل محاولات السلام في اليمن.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم الملحق العسكري في السفارة البريطانية جيم مايبري والمستشار في السفارة لشؤون الاستقرار جوناثان باروننينج ، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.





وأشار نائب الرئيس الى الخروقات التي يمارسها الانقلابيون وتعمدهم الواضح في إفشال مساعي السلام واستمرارهم إطلاق الصواريخ الباليستية وقصف المدن وممارسة الانتهاكات والجرائم.

وأكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ، مصداقية القيادة السياسية والحكومة في إحلال السلام وتوجيهاتها الصادرة بوقف إطلاق النار منذ بدء الهدنة التي أفشلها الانقلابيون.

نائب الرئيس جدد تمسك اليمنيون بالمرجعيات الثلاث والمتمثلة بالمبادرة الخليجية التي تنظم عملية الانتقال السياسي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تعني بشكل الدولة اليمنية ومستقبلها وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الداعم للشرعية.

هذا وعبر الملحق العسكري البريطاني حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن والتزام الجميع بوقف إطلاق النار بما يحقق الأمن والاستقرار لليمنيين.





المصدر | الصحوة نت