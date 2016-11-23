هيئة تدريس جامعة صنعاء مستمرة بالتصعيد حتى صرف الرواتب

أكد مصدر نقابي في جامعة صنعاء أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مستمرة في احتجاجاتها التي بدأت قبل أسبوعين للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لجميع أعضائها وموظفيها. وأوضح المصدر أن الاحتجاجات مازالت مستمرة من خلال تعليق الشارات الحمراء مع استمرار سير العملية التعليمية،

وأن النقابة مستمرة أيضا في متابعة الجهات المعنية والقانونية بخصوص حادثة الاعتداء على رئيس وأعضاء النقابة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب السبت قبل الماضي وانها لن تتنازل عن حقها في المطالبة بضبط الجناة ومجازاتهم.

وكان أعضاء هيئة التدريس أقاموا وقفة احتجاجية تلاه لقاءات تشاوريه لمناقشة قضية تأخر الرواتب وقد تعرضوا خلالها لاعتداءات جسمية ولفظية من قبل العناصر التابعة للميليشيات.