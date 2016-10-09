الاصلاح يدين استهداف مجلس عزاء في صنعاء ويطالب بالتحقيق

دان حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان صادر عن أمانته العامة اليوم الأحد حادثة استهداف القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء السبت الموافق 8 أكتوبر 2016م, وما نتج عن الحادثة من قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أثناء تقديم واجب العزاء لأسرة بيت الرويشان.

وقال الإصلاح انه "إذ يستنكر تلك الحادثة الإجرامية ويدينها بأشد العبارات, يقدم خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا الإصلاح إلى إجراء تحقيق شفاف وعاجل للكشف عن الجريمة وإعلان ذلك للرأي العام, ومحاكمة مرتكبيها ,كما يدعوا في الوقت ذاته إلى تحقيق شفاف في جرائم الاستهداف المستمر للمدنيين في مدينة تعز كان أخرها مجزرة بير باشا الاثنين الماضي والتي خلفت 9 قتلى في صفوف المدنيين و14 جريح بينهم 7 أطفال. والتهجير والإخفاء القسري واستخدام المدنيين دروعا بشرية

كما دعا المجتمع الدولي للقيام بواجبه الأخلاقي والإنساني تجاه ما تمارسه مليشيا الحوثي وصالح من تفجير للمنازل ونهب للممتلكات وترويع للعائلات و أي تباطؤ في ذلك إنما يؤدي إلى إطالة الحرب ومزيدا من معاناة الشعب اليمني ويدعوا إلى الإفراج فوراً عن آلاف المختطفين, والمخفيين قسريا.