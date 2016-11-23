منظمة: وصول 92 ألف لاجئ أفريقي لسواحل شبوة وحضرموت

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول قرابة 92 ألف من النازحين و المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى سواحل محافظتي شبوة وحضرموت، من بداية العام، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقد أعرب محافظ شبوة احمد لملس خلال لقائه اليوم الأربعاء برئيس جمعية التكافل التي تدير مشروع رصد مركز استقبال اللاجئين التابع للمفوضية بمديرية ميفعة ، ناصر باجنوب عن قلقه من النسبة الكبيرة لتدفق اللاجئين الى سواحل شبوة وحضرموت والتي سيكون لها تبعات كبيرة على أمن اليمن والخليج.

وطالب المحافظ المفوضية والجمعية بضرورة العمل على مساعدة قيادة المحافظة في احتواء ظاهرة المهاجرين بصورة غير شرعية من دول القرن الأفريقي إلى المحافظة التي تعاني كثيرا من تداعيات حرب المليشيات الانقلابية عليها.