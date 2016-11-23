استشهاد 5 بينهم مدنيان وإصابة 19 في مواجهات مع الحوثيين بتعز

استشهد خمسة أشخاص بينهم مدنيان وأصيب أكثر من 15 في مواجهات مع مليشيات الحوثي وصالح في مناطق مختلفة في محافظة تعز اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في المقاومة لـ" الصحوة نت" إن ثلاثة من المقاومة استشهدوا وأصيب ثمانية آخرين في مواجهات مختلفة في المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر المليشيات التي حاولت التسلل إلى قرية المدهين جنوب شرقي المدينة وأجبرتها على الفرار. في سياق متصل، قصفت طائرات التحالف مواقع المليشيات قرب نقطة الحصين بالستين شمال المدينة، ومطار تعز الدولي بالحوبان شرق المدينة.

من جهة أخرى، أفاد المصدر السالف ذكره باستشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين من المدنيين في قصف شنته المليشيات على الأحياء السكنية في المدينة. وكان اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائد محور تعز ، قد زار مقر قيادة اللواء 17 مشاه جيش وطني في الجبهة الغربية بالضباب والتقى خلالها بأركان حرب اللواء 17 مشاه العقيد أمين جعيش وعدد من القيادات الميدانية واطلع على خط سير المواجهات، محيياً صمود الأبطال وثباتهم الصلب في مواجهة قوى الانقلاب .

كما زار قائد المحور اللواء فاضل مقر قيادة الجبهة الشرقية محور المحافظة والكمب والقصر، التابعة للواء 22 ميكا جيش وطني، والتقى خلالها القائد بالجبهة الشرقية، قائد القطاع الثاني باللواء 22 ميكا العقيد يحيى الريمي . واطلع قائد المحور اللواء فاضل على سير المعارك والمواجهات التي تسطرها قوات الجيش الوطني والمقاومة بكل بسالة وإصرار،

مشيداً بدورهم البطولي وصمودهم الأسطوري في دحر المليشيات . وحث اللواء فاضل القادة العسكريين والميدانين والمقاتلين الابطال على مزيد من اليقظة والثبات، والمتابعة، وذلك لمواصلة عملية الزحف، واستكمال عملية تحرير المدينة من المليشيات الانقلابية .