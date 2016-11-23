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مواجهات في شبوة والضالع وطيران التحالف يستهدف مخزن أسلحة

الأربعاء 23 نوفمبر 2016 09:20 م الصحوة نت - متابعات
مواجهات في شبوة والضالع وطيران التحالف يستهدف مخزن أسلحة

تمكنت مدفعية الجيش الوطني الأربعاء من استهداف تعزيزات واليات عسكرية كانت في طريقها لتعزيز المليشيات الانقلابية في منطقة العرفاف بمريس. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة على صفحة " فيس بوك" ان مدفعية الجيش اعطبت طقما تابعا للمليشيات الانقلابية.

وفي محافظة الضالع استهدف طيران التحالف العربي مخزن أسلحة للمليشيات وتمكن الجيش الوطني مسنود برجال المقاومة الشعبية من كسر هجوم شنته المليشيات في جبهة حام. وفي محافظة شبوه تستمر المعارك بين وحدات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة الصفراء، ومدفعية الجيش تستهدف أوكار الانقلابين ومصرع اثنين من عناصرهم.

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