تعز: المليشيات تفجر منزل والد القائد في المقاومة يحيى الريمي

قالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي وصالح قامت بتفجير منزل والد القائد الميداني في المقاومة الشعبية، «يحيى الريمي» قرب بريد سوق الجملة شرقي مدينة تعز.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي وصالح افرغوا المنزل من النساء والأطفال وباشروا بتفخيخ المنزل ثم تفجيره.

وكانت مساعي قام بها أبناء الحي، لإيقاف تفجير المنزل الا ان الحوثيين رفضوا كل المساعي وقالوا ان لديهم أوامر مباشرة من القائد الميداني للحوثيين في تعز أبو علي الحاكم بتفجير المنزل في أسرع وقت.

وفي اول تصريح للعقيد الريمي عقب تفجير منزل والده من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع قال ان الوطن هو بيتنا الكبير ومادونه يهون