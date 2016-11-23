الصليب الأحمر الدولي: تعز مدينة معزولة عن العالم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن محافظة تعز، أصبحت معزولة تماماً عن العالم الخارجي لما يزيد عن عام كامل، وطوال هذه المدة هناك أناس يعيشون دون كهرباء أو مياه في أجزاء من المحافظة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عن رئيس بعثة اللجنة " ألكسندر فيت" ان المدنيين أصبحوا عالقين بين نيران القناصة والقصف العشوائي، الجثث ملقاة في الشوارع، ولا يستطيع الناس قضاء حوائجهم الأساسية، مشيراً الى ان الوضع مأساوي للغاية.

وتشن مليشيات الحوثي والمخلوع بصورة دائمة قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية.

وأضاف "فيت" في البيان إن موجة المعاناة التي تسبب فيها القتال الذي نشب مؤخراً، فرضت خلالها قيود خانقة على جوانب الحياة اليومية للناس، بما في ذلك حريتهم في التنقل والحصول على السلع الأساسية كالغذاء والمياه.

وتحاصر مليشيات الحوثي والمخلوع مدينة تعز منذ أكثر من عام قبل أن تتمكن قوات الجيش من فتح معبر واحد بالاتجاه الغربي للمدينة قبل ثلاثة اشهر.

وبحسب البيان فقد أفادت المستشفيات الرئيسية في تعز، بأنها استقبلت حوالي 200 جريح على مدار الـ 72 ساعة الماضية، “ويعاني الكثير من الجرحى إصابات ناجمة عن انفجارات، واستدعت حالات الكثيرين منهم بتر أطرافهم.

وكثفت مليشيات الحوثي والمخلوع قصفها المدفعي على الأحياء السكنية اليومين الماضيين ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأضاف البيان: يتهم السكان في المدينة الحوثيين وقوات صالح، بمحاصرتهم من منطقة “الحوبان” في الشمال، و”الربيعي” في الشرق، فيما تحد السلاسل الجبلية المدينة من الجنوب، بما يزيد من المصاعب في ادخال المواد الغذائية والتموينية.

وفي الـ18 من أغسطس/ آب الماضي، تمكنت المقاومة والجيش اليمني، من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، في عملية عسكرية، وسيطروا على طريق الضباب، فيما يواصل “الحوثيون”، إغلاق معبر “غراب”، غربي المدينة.

هذا وتواصل مليشيات الحوثي والمخلوع من حشد مسلحيها باتجاه محافظة تعز سيما بعد تكبد المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين.





المصدر| الصحوة نت