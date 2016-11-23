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مقتل مسؤول تموين المليشيا و19 آخرين في جبهة ميدي بحجة

الأربعاء 23 نوفمبر 2016 04:16 م الصحوة نت - خاص
مقتل مسؤول تموين المليشيا و19 آخرين في جبهة ميدي بحجة

 

قالت مصادر عسكرية في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة إن القيادي الحوثي عبدالسلام الشيبة قتل اليوم الاربعاء مع مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم جنوب مدينة ميدي.

وحسب "المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" فان مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات في مثلث عاهم وتمكنت من تدمير طقمين، وقتل واصيب كل من فيها.

وأكد المركز مصرع ايضاً 19 عنصرا من المليشيات الانقلابية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف مدفع عيار 23 جنوب مدينة ميدي.

 هذا وتتواصل المعارك الدائرة في محيط مدينة ميدي لليوم السادس على التوالي بين قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف العربي من جهة و مليشيا الانقلاب من جهة أخرى  وسط تقدم لقوات الجيش الوطني في محيط مدينة ميدي.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من استعادة أسلحة وذخائر مختلفة.


المصدر | الصحوة نت

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