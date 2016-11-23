أوضاع الصحة والكهرباء والمالية في جلسة لمجلس الوزراء بعدن برئاسة عرب

ناقش مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أوضاع الصحة والكهرباء وكذا مشاكل الطلاب المبتعثين للدارسة في الخارج.

وخلال جلسة المجلس جرى مناقشة تقرير نائب وزير الكهرباء والطاقة المهندس مبارك التميمي حول وضع كهرباء عدن، ووجه المجلس بسرعة التواصل مع الشركة الصينية التي ستتولى إعادة تأهيل محطة الحسوة قبل حلول الصيف القادم.

وألزم المجلس وزارة الكهرباء بضرورة تحويل الوقود المستخدم في محطة المنصورة الكهربائية من مادة الديزل إلى المازوت نظرا لتوفر مادة المازوت وسهولة توفيرها وبالسعر المناسب.

كما اطلع المجلس على تقرير وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، حول الاسهالات المائية الحادة التي تنتشر في عدد من المحافظات اليمنية وأهم الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في الميدان.

واستمع المجلس إلى مناشدة الطلاب المبتعثين والتي عرضها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة حول وضع الطلاب المبتعثين في مختلف دول العالم.

كما استعرض نائب وزير المالية منصور البطاني الآلية التي تنتهجها في عملية صرف الرواتب، وأوصى مجلس الوزراء بضرورة استكمال عملية الصرف عبر مكاتب البريد لجميع القطاعات المدنية والعسكرية.

هذا وتحضن العاصمة المؤقتة عدن عددا من اعضاء الحكومة على رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، وذلك ضمن خطة الحكومة في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.