تشييع مهيب للواء الركن عبدالرب الشدادي بحضور الفريق الأحمر بمأرب

شيعت جماهير غفيرة صباح اليوم الأحد جثامين، قائد المنطقة العسكرية الثالثة الشهيد اللواء الركن عبدالرب الشدادي ، وعدد من مرافقيه إلى مثواهم الأخير بمحافظة مأرب بعد حياة حافلة بالعطاء والبطولات والإنجازات العسكرية.

وجرى خلال التشييع مراسيم رسمية بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ،ووزير الشباب والرياضة نايف البكري واعضاء الفريق الحكومي ،ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ، ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ،ومحافظ ذمار علي محمد القوسي ،ونائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب اللواء صغير بن عزيز ،وأسرة وأقارب الشهداء وقيادات في السلطة المحلية والأمنية وقادة عسكريون وضباط وعدد كبير من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية.

وخلال مراسم التشييع ، قال الفريق علي محسن الأحمر "إن الشهيد البطل اللواء الركن عبدالرب الشدادي قدم روحه هو ورفاقه فداءً للوطن والأمن والاستقرار ودفاعاً عن الثورة والجمهورية والشرعية الدستورية ".

وأضاف الفريق الركن علي محسن "إننا لا نخفي شهداءنا لأنهم أعلام ورموز الحرية وليسوا كقتلى الانقلابيين مجهولي الهوية والهدف والوجهة والإرادة".

وعقب التشييع الرسمي جرت مراسيم شعبية حضرتها جموع غفيرة من المواطنين وقادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأقارب الشهداء، وأكدوا تصميمهم على المضي قدماً في ذات الطريق التي سار عليها الشهيد الشدادي .

كما عبروا عن استهجانهم لتلك الجرائم التي تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين من قتل وتشريد واختطاف وتعذيب وتجويع وتقييد للحريات ونهب لقوت المواطن اليمني..داعين كافة ابناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم ، إلى الالتفاف حول قيادة الشرعية من أجل ردع جماعات العنف والإرهاب واستئناف العملية السياسية ورفض الممارسات والانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون.