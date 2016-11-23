بغياب 8 من أعضائه ارتقوا شهداء: تنفيذي الإصلاح بالجوف يعقد إجتماعه الأول بعد عامين من التوقف

عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف لقاءه الأول اليوم بعد عامين من التوقف الاجباري بسبب الاوضاع التي عاشتها الجوف واليمن.





وترحم رئيس المكتب التنفيذي عبدالحميد عامر على رؤساء الدوائر في المكتب وعلى كل شهداء المحافظة الذي قدموا أرواحهم في سبيل الله.





وشكر عامر ف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدمونه من جهود كبيرة في سبيل الدفاع عن الشرعية اليمنية لمواجهة قوى الظلام والرجعية.

وثمن جهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء/ أمين العكيمي على ما يقدمونه في مجال التحرير والبناء والإسهام في التنمية.





وخرج اللقاء بالاتفاق على أن تفعيل عمل الدوائر على المستوى الإداري والميداني ورفع تقرير لكل عمل دائرة شهرياً.





يذكر أن الاجتماع انعقد بحضور ثمانية رؤساء دوائر جدد تم تكليفهم بعد استشهاد رؤساء الدوائر السابقين في المعارك الدائرة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين مليشيات الحوثي منذ مطلع 2011 وفي مقر المكتب الذي تم تأهيله بعد أن قامت المليشيات بتفجيره سابقاً.