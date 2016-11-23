برلماني موالي لصالح يصرخ في وجه الحوثيين: نرفض التبعية لولاية الفقيه

أفادت صحيفة عكاظ نقلاً عن مصدر يمني أن خلافات حادة نشبت بين اعضاء مجلس النواب التابعين للمخلوع وبين مليشيات الحوثي في جلسة ساخنة لمجلس النواب ناقشت انتهاكات ارتكبها الحوثيون.

مصادر الصحيفة أكدت أن استعراض اعضاء البرلمان التابعيين للمخلوع تقارير فساد واختلاسات مالية أثار خلافات واسعة مع الحوثيين الذين عمدوا الى منع تصوير جلسات البرلمان ونشرها عبر القنوات الحكومية التي تسيطر عليها منذ عامين.

وفي احدى الجلسات، أشارت مصادر الصحيفة الى أن البرلماني عبدالرحمن الأكوع وهو أحد اقرباء المخلوع، شن هجوماً حاداً على مليشيا الحوثي وذلك على خلفية قيام مسلحين حوثيين باحتجاز عضو البرلمان مين الصلوي المؤيد للمخلوع.

وقال الأكوع في جلسة ساخنة أن ما حدث للصلوي يؤكد أن هؤلاء الناس "في اشارة منه للحوثيين" لا يعترفون بدستور ولا قانون، معتبراً قضية الصلوي عنواناً لآلاف القضايا.

وأكد البرلماني الأكوع حسب "عكاظ" بأن مؤسسات الدولة معطلة ويحكمها عملاء الحوثي، مندداً بعدم بث الحوثيين جلسات البرلمان التي وصفوها بأنها تثير الفتن.

وأضاف الأكوع: من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها.

وحذر الأكوع في سياق حديثه من تحويل اليمن الى نظام ولاية الفقيه.

وأشار إلى أن ما يمارسه الحوثيون من فساد يستدعي تحركا جادا لمواجهتهم.

ويأتي الاعتداء على الصلوي بعد يومين من قيام الميليشيات الانقلابية باقتحام منزل البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر عوض العولقي في العاصمة صنعاء ونهب محتوياته واختطاف حراسه.

وتأتي تصريحات الأشول تعزيزا لما نشرت وسائل اعلام محلية حول الخلافات التي تعصف بالانقلابيين.





المصدر | الصحوة نت