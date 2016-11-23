وزير الكهرباء: ربط منظومة كهرباء اليمن بكهرباء مجلس التعاون والحديدة أولاً

كشف وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع أن الحكومة تعمل على ربط منظومة الكهرباء في اليمن بكهرباء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً الى أن الوزرة تولي محافظة الحديدة ومحافظة اقليم تهامة اهتماماً كبيراً..





جاء ذلك خلال لقاء وزيري الكهرباء والتخطيط مع قيادة اقليم تهامة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لإعادة الأعمار في محافظات الإقليم. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وحمل الوزير الأكوع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية مسؤولية معاناة المواطنين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبه شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي في اللقاء الذي حضره محافظ الحديدة رئيس اللجنة التنسيقية للإقليم الدكتور عبدلله أبو الغيث ،ومحافظ حجة اللواء عبدالكريم السنيني ، ومحافظ المحويت الدكتور صالح سميع ، شدد وزير التخطيط على ضرورة رفع السلطات المحلية في الإقليم التصورات والدراسات والاستعداد لمرحلة الاعمار، مؤكداً دعمه لجهود السلطات المحلية بالتنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية المانحة لدعم المشاريع الخدمية في محافظات الإقليم.

وأشاد الوزيران السعدي والاكوع بالأدوار البطولية لأبناء إقليم تهامة في مواجهة الانقلاب ..مثمنين الدور الإيجابي لقيادة الإقليم في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي.





المصدر | الصحوة نت