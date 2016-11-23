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تعز: المليشيات تحاصر 3 أسر داخل إحدى البنايات شرق المدينة

الأربعاء 23 نوفمبر 2016 10:11 ص الصحوة نت - تعز
تعز: المليشيات تحاصر 3 أسر داخل إحدى البنايات شرق المدينة صورة تعبيرية من مدينة تعز

تفرض مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حصارا خانقا منذ 3 أيام على ثلاث أسر مكونة من 16 فرد "بينهم 10 أطفال" في مركز الفتاة الواقع قرب مدرسة محمد علي عثمان، شرق مدينة تعز.


وتمنع المليشيات الدخول أو الخروج من  وإلى العمارة والمنطقة تحت التهديد بالقتل ما يعرض حياة الأسر الثلاث للخطر.


ووجه ناشطون نداء استغاثة لجميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالتحرك العاجل، لإنقاذ الأسر المحاصرة والتي ينتظرها مصير مجهول، خاصة وأن وضع ال16 فرد غير معروف، في ظل الحصار الذي يعيشونه، كما دعوا الجهات المهتمة بحقوق الطفل العمل على إنقاذ الأطفال الذين يرزحون ضمن الحصار المفروض من قبل المليشيات الانقلابية.


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