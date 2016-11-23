السفير الأمريكي لدى اليمن: خطة الوزير كيري «ليست منقوشة على حجر»

أكد السفير السفير الأميركي لدى اليمن ماثيوإن خطة وزير الخارجية كيري «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل عدا تراتبية الخطوات التي تضمنتها.

وفي تصريح نقلته (الشرق الأوسط) أوضح تولر أن الخطة «ليست اتفاقية سلام» وإنما تقدم إطارا للأطراف ليبدأوا المفاوضات ويعودوا إلى طاولة الحوار، مضيفا أن «اتخاذ حد أدنى من الإجراءات الأمنية سيضمن للحكومة العودة إلى صنعاء وممارسة عملها من دون خوف أو خشية من اللجان الثورية (الحوثية) أو غيرها».

وفي تعليقه على تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة، قال السفير الأميركي إن تلك المرجعيات تقدم إسنادات لخريطة الطريق، على أن يجري استخدامها في المراحل اللاحقة لحل المشكلات المستمرة في البلاد.

وأضاف أن النقاش مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جرى اعتمادًا على المرجعيات الثلاث «بأساليب بناءة وعملية».