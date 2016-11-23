المليشيات تنشر اعترافات باطلة للمختطفين انتزعت تحت التعذيب

أجبرت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المختطف عبدالله علي حسين المسوري على الإدلاء باعترافات باطلة عن مشاركته بتفجيرات داخل وحدات ما يسمى باللجان الشعبية.

وأكد مصدر مقرب من الشاب عبد الله المسوري ان اعترافاته جاءت تحت التعذيب الشديد والضرب بأعقاب البنادق في سجن الامن السياسي بصنعاء. وكشف المصدر عن تدهور حالة المسوري الصحية في ظل منعه من الوصول الى المستشفى لتلقي العلاج وعدم السماح لأسرته بزيارته.

وكانت قناة اليمن (المسيطر عليها من قبل الحوثي والتي تبث من صنعاء) نشرت اعترافات مسجلة لعشرات المختطفين لديها فيما قالت انها اعترافات لخلايا تتبع المقاومة الشعبية تقوم باغتيالات في صنعاء.