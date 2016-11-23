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الباتريوت يصطاد صاروخاً بالستياً في سماء مأرب

الأربعاء 23 نوفمبر 2016 01:10 ص الصحوة نت | خاص
الباتريوت يصطاد صاروخاً بالستياً في سماء مأرب

اسقطت الدفاعات الجوية في مدينة مأرب صاروخاً بالستياً فجر اليوم الأربعاء أطلقته مليشيات الحوثي والمخلوع.


وحسب شهود عيان لـ"الصحوة نت"  فإن انفجاراً عنيفاً هز خارج المدينة وذلك نتيجة لإعتراض المنظومة الدفاعية للصاروخ وتفجيره في سماء المدينة.

وصعدت مليشيات الحوثي والمخلوع مؤخراً من إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مدينة مأرب، غير أن الدفاعات تتصدى لكل محاولة تقوم بها المليشيات.


يأتي هذا تزامناً مع معارك عنيفة في صرواح آخر معاقل المليشيات الانقلابية بمحافظة مأرب.

وتلقت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة اليومين الماضيين في مختلف الجبهات، أهمها تعز.


المصدر | الصحوة نت

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