الأزمة اليمنية في اجتماع خليجي رفيع غداً الخميس في المنامة

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي غدا الخميس، اجتماعا في البحرين، يبحثون خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.





وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان له وزع في الرياض امس إن الوزراء سيبحثون تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة”، كما سيعقدون اجتماعا مع وزير الخارجية اليمني. وسيبحث الوزراء مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك سوريا وليبيا والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.





وأضاف الزياني أن اجتماع وزراء الخارجية يأتي تحضيرا للقمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والمقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل في مملكة البحرين.