إحباط عملية تهريب أجهزة اتصال متطورة للحوثيين

أفادت صحيفة "الوطن السعودية" نقلاً عن مصدر عسكري يمني قوله: ان قوات الجيش أحبطت في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف محاولة تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال للميليشيات الانقلابية، عبر دولة مجاورة.





وحسب مصادر الصحيفة فإن قوات الجيش في نقطة أمنية اشتبهوا في إحدى السيارات التي تحمل لوحة "تصدير" قادمة من دولة مجاورة.





واشارت المصادر الى انه وبعد تفتيش السيارة عثر على أجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع، مضيفا أن مسلسل عمليات التهريب لا يزال يتواصل بشكل كبير ، مبينا أن محافظة المهرة تشهد إحباط كثير من محاولات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال التي يمررها مهربون عبر عمان الحدودية مع اليمن.





المصادر اشارت إلى أن تهريب تلك الأجهزة يحظى بأهمية خاصة، بسبب سوء شبكات الاتصال التي يستخدمها الانقلابيون، إضافة إلى وجود مواقع يصعب التواصل فيها، لذلك حرص الانقلابيون على توفير أجهزة لاسلكية يتم من خلالها التواصل بين عناصرهم.

وينشط المهربون التابعون للمليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية لليمن وذلك نظراً للمساحة الكبيرة التي تربط المهرة مع دولة عمان.





المصدر | الصحوة نت