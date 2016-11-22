مصرع 27 عنصراً من المليشيات الانقلابية بينهم قيادي ميداني في تعز





أفادت مصادر محلية في محافظة تعز لـ"الصحوة نت" أن 27 عنصراً من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لقوا مصرعهم خلال المعارك العنيفة التي دارت اليوم الثلاثاء.





وحسب المصادر فإن هذه الحصيلة نتيجة للمعارك العنيفة التي دارت محيط جبل هان وحي الكمب بالإضافة الى الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيات غرب المدينة.





وأكدت المصادر أن من بين قتلى المليشيات القيادي الحوثي المدعو " أبو زيد ".





بالمقابل ارتقى أربعة شهداء وأصيب 11 آخرين في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية، فيما استشهد 3 مدنيين وجرح 5 آخرون جراء استمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية.