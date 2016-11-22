نائب الرئيس يناقش دور المغتربين في التخفيف عن معاناة اليمنيين

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،الأدوار التي يمكن أن يتولاها اليمنيون المغتربون في الخارج بالتخفيف عن معاناة المواطنين جراء انقلاب الميلشيا على السلطة ونهبها لرواتب موظفي الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء أمين عام المجلس الأعلى للجاليات اليمنية مقبول الرفاعي ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمشروع إغاثة تهامة والمقدم من المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم.

واستمع نائب الرئيس خلال اللقاء إلى موجز عن المشروع الإغاثي الهادف إلى حشد جهود المغتربين لإغاثة اليمنيين، وما يحمله المشروع من هدف نبيل ودوافع وطنية.

وأشاد الفريق الركن علي محسن صالح بهذا الشعور الوطني لدى المغتربين اليمنيين وإحساسهم بمسؤوليتهم تجاه ما تعيشه اليمن من أوضاع مأساوية جراء حرب الحوثيين على اليمن ومقدراتها..مؤكدا بأن الأجهزة الحكومية على استعداد بتولي مختلف التسهيلات والإسهام في هذا المشروع الإنساني بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ودعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الذي كان له السبق في إغاثة أبناء الشعب اليمني.

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام وتجاوب نائب رئيس الجمهورية..مؤكدين سعيهم الحثيث لحشد جهود وطاقات المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم بما يمنع من وقوع كارثة المجاعة التي باتت واقعاً في بعض المناطق اليمنية.