تعز: الجيش والمقاومة يحرز تقدما في حي الكمب شرق المدينة

استشهد اليوم في محافظة تعز 3 مدنين وأصيب 5 اخرين نتيجة القصف المستمر على الاحياء السكنية من قبل مليشيات الحوثي وصالح فيما تواصل المليشيات المتمركزة في الحرير والوعش والعرسوم قصفها للأحياء الشمالية الشرقية والشمالية للمدينة وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعلى صعيد متصل استشهد اليوم 4 من رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني وأصيب 5 أخرون نتيجة هجوم شنته مليشيات الحوثي وصالح على جبل هان.

وتمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف من كسر هجوم واسع مصحوبا بقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على جبل هان بالضباب وتبة الشجرة والخلوة والتبة السوداء بالربيعي غرب المدينة وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح مما اضطر من تبقى منهم الى الفرار.

من جهة أخرى تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير العديد من العمارات في حي الكمب شرق المدينة والشارع الرئيس وصولا إلى عمارة التوفير مول. وقتل وأصيب في المواجهات أكثر من 27 من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع حصيلة اليوم.