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بالأسماء.. المليشيات في ذمار تشيع العشرات من قتلاها القادمين من تعز

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 07:06 م الصحوة نت - خاص
بالأسماء.. المليشيات في ذمار تشيع العشرات من قتلاها القادمين من تعز


أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار لـ"الصحوة نت"  أن مليشيات الحوثي والمخلوع شيعت اليوم عدداً من قتلاها الذين لقوا مصرعهم في محافظة تعز.

وحسب المصادر فان من بين القتلى الذين تم تشيعهم اليوم الثلاثاء الى مقبرة العمودي وسط المدينة، رشاد عباس الموشكي وابن الغربان، وهما قيادينا.

المصادر أكدت وجود مساحة خاصة بالمقبرة للقيادات الحوثية وتسمى "بالروضة".

 

وحصلت "الصحوة نت" على نسخة من اسماء القتلى الذين تم تشييعهم في ذمار فيما تم نقل العشرات الى قراهم، منها مديريات آنس وعنس.

وعلى ذات الصعيد أكدت المصادر بأن قتلى قرية ضربة وبيت الفاطمي في عنس بلغوا 23 قتيلاً وعشرات الجرحى ممن شاركوا في صفوف المليشيات الانقلابية.


المصدر | الصحوة نت


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