رئيس الوزراء: سندعوا السفارات والمنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن

كد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحرب في اليمن ستنتهي متى ما التزم الحوثيون وقوات صالح بتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأوضح في اللقاء الذي جمعه بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون الانسانية رشيد خال ان الحكومة ستدعوا كل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من العاصمة الموقتة عدن.

ودعا بن دغر الامم المتحدة إلى مضاعفة جهودها والعمل على ايصال المساعدات الى جميع المحافظات وخاصة محافظات اقليم عدن (عدن-لحج-ابين-الضالع) وكذلك محافظتي شبوة وأرخبيل سقطرى وباقي المحافظات والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة من اجل وصول المساعدات.

وأشار الى ان الحكومة ستقدم كافة اوجه الدعم لتسهيل عمل منظمة الأمم المتحدة ومكتبها في العاصمة المؤقته عدن،

من جهته أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة بجهود الحكومة الشرعية في تسهيل عمل دخول المساعدات واصدار تراخيص دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والطبية ووصولها إلى المناطق المتضررة. واشار خال كوف إلى أن الامم المتحدة للشؤن الانسانية ستواصل العمل مع الحكومة الشرعية في تقديم كل المساعدات، منوهاً إلى أن هناك عدد من الكوادر الدولية الذين سيعملون في مكتب الأمم المتحدة في عدن.