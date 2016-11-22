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وكيل محافظة شبوة يدشن برنامج التوعية لخطر وباء الكوليرا في المحافظة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 06:15 م الصحوة نت - شبوة
وكيل محافظة شبوة يدشن برنامج التوعية لخطر وباء الكوليرا في المحافظة

دشن وكيل اول محافظة شبوة محمد بن عديو اليوم الثلاثاء برنامج حملة التوعية لخطر وباء الكوليرا وسبل الوقاية منه، تنفذه مؤسسة أمل الثقافية واجتماعية وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتنمية واستجابة اﻻنسانية.

وقال بن عديو "ان شبوة عانت وما زالت تعاني من بعض الأوبئة القاتلة حيث وان المحافظة ولأكثر من ثلاثين عام وهي لا تزال تعاني من وباء الملاريا والتي تتواجد في العديد من مناطق المحافظة".

وأضاف "أن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عليها، والتي فاقمت من الاختلالات الصحي التي يتعرض لها القطاع الصحي في المحافظة، مما تسبب في غياب جهود مكافحة هذه اﻻوبئة".

وأكد بن عديو على أهمية تكثيف مثل هذه الحملات التوعية وطرق الوقاية من هذا الوباء الفتاك، ونشر الثقافة الصحية في أوساط الطلاب ليتعرف عبرهم كل أفراد المجتمع لمخاطر هذا المرض الخطير.

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