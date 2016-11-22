مصرع العشرات بينهم قيادات في ميدي وقوات الجيش تسيطر على التبة الخضراء





لقي العشرات من عناصر المليشيات المسلحة التابعة للحوثي والمخلوع صالح مصرعهم بينهم قيادات ميدانية في معارك شرسة مع أبطال الجيش الوطني التابعين للمنطقة العسكرية الخامسة فيما سيطرت قوات الجيش على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الانقلابيين .

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن ١٨ حوثيا على الأقل لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة في مدينة ميدي منهم القيادي ناصر حسين صالح مسعود في جبهة المخازن، وهلال يحيى ماعر والقيادي هيثم حسن مسعود قائد جبهة البريد وجرح العشرات منهم.

كما سيطرت قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبدعم من سلاح الجو التابع لقوات التحالف العربي على الخط الأسفلتي الرابط بين مدينة ميدي ومدينة حرض الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش الوطني سيطرت صباح اليوم على تبة الخضراء المطلة على مدينة ميدي من جهة شرق المدينة.

وأشار المركز إلى أن مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني تمكنت من تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية من نوع سكود بالإضافة إلى تدمير عربة مدرعة في جنوب شرق مدينة ميدي، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مختلفة من أيدي الحوثيين وقوات صالح.

