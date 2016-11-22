تقرير : مقتل وإصابة 33 ألفًا برصاص الحوثيين و 13 الف معتقل في سجونهم

قال تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن 33 ألف مدني بينهم نساء وأطفال في اليمن قتلوا برصاص ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في أقل من عام.

وأصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “الراصد اليمني” تقريرًا جديدًا رصد من خلاله الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 30/9/2016م في 17 محافظة يمنية.





التقرير الذي حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه اشار إلى أن أجمالي المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 12780 معتقلاً غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من الأطفال، وبلغ عدد الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة خلال نفس الفترة 3811 مرفقًا صحيًا وتعليميًا وخدميًا بالإضافة إلى مواقع أثرية ودور للعبادة، وبيّن التقرير أن الانتهاكات طالت الاعتداء على الممتلكات الخاصة لـ25934مقرًا خاصًا ومنزلاً ومجمعًا سكنيًا ومصانع ومزارع خاصة ومحلات تجارية ووسائل نقل.

ورصد التقرير خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016م مقتل 298 مدنيًا بينهم 22 طفلا و53 امرأة، فيما بلغ عدد القتلى من المدنيين في الربع الأول والثاني 1146 مدنيًا بينهم 373 طفلا و68 امرأة، وبلغ عدد الجرحى خلال الربع الثالث لهذا العام من المدنيين 394 مدنيًا بينهم 42 طفلاً و98 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين خلال الربعين الأول والثاني 4044 مدنيًا بينهم 369 مدنيًا و1067 امرأة.

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أكد أنه رصد خلال الربع الثالث اعتقال 942 شخصًا من قبل الميليشيا الانقلابية، فيما رصد اعتقال 3380 شخصًا خلال الربعين الأول والثاني للعام الجاري، وطالت الانتهاكات 82 ممتلكًا عامًا و346 ممتلكًا خاصًا في الربع الثالث للعام الجاري، فيما بلغ عدد الانتهاكات للممتلكات خلال الربعين الأول والثاني 949 ممتلكًا عامًا و2673 ممتلكًا خاصًا، مضيفا أنه بلغ عدد القتلى من المدنيين خلال العام 2015م 8202 مدني بينهم 508 أطفال و476 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 19882 جريحًا بينهم 2296 طفلاً و1927 امرأة، وبلغ عدد المعتقلين 8458 معتقلاً، وبلغت الانتهاكات التي طالت الممتلكات 2780 ممتلكًا عامًا و22915 ممتلكًا خاصًا.

هذا ويعد ما ورد في التقرير جزءاً من آلاف الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية دون ان يتمكن الحقوقيون من رصدها. وتتجاوز جرائم المليشيات الانقلابية عملية الحصر والرصد.