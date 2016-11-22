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اغتيال ضابط أمن في عدن "تفاصيل"

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 03:45 م الصحوة نت - خاص
اغتيال ضابط أمن في عدن "تفاصيل" صورة ارشيفية من أحد شوارع مدينة عدن


أغتال مسلحون مجهولون ضابط أمن اليوم الثلاثاء في مدينة عدن.

وحسب مصادر محلية، فإن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على ضابط الأمن في مطار عدن عبدالرحيم الضالعي أثناء خروجه من منزله في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة.


وأشارت المصادر الى أن الضالعي توفي على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وتشهد مدينة عدن اختلالات أمنية رغم الجهود الكبيرة التي تبذل السلطات المحلية  لتفادي القصور الأمني في المدينة.

وتنشط الخلايا النائمة التابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع في عدد من المحافظات المحررة في محاولة لإقلاق السكنية العامة فيها.

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