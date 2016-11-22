بالصور.. حرائر إب ينتفضن في وجه المليشيات الانقلابية





شهدت مدينة إب اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية لأهالي المختطفين وناشطات المجتمع المدني، وذلك للتنديد باستمرار تعذيب المختطفين في سجون مليشيات الحوثي والمخلوع.





وأفاد مراسل "الصحوة نت" بأن الوقفة طالبت بسرعة اطلاق المختطفين والتوقف عن الانتهاكات التي تمارس ضدهم في سجون المليشيات.

ودعت الوقفة منظمات المجتمع الدولي والمحلي الى تحمل مسؤولياتها الإنسانية أمام الجرائم التي ترتكب ضد المختطفين.





وسجلت العديد من حالة الوفاة في سجون المليشيات الانقلابية بسبب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفين.

وتمارس المليشيات الانقلابية الاختطاف والتغييب القسري بغية الارتزاق، حيث وصلت تطالب المليشيات مبالغ مالية باهظة مقابل الافراج عن بعض المختطفين، وكذا اجبار أولياء أمورهم على تنازلات خاصة في الممتلكات.





هذا وتعد جريمة قتل الشيخ عبدالله العزي والشيخ محمد زيد السبل وهما من مشائخ يريم والقفر بمحافظة أب من أبشع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات مؤخراً.

ويقبع في سجن الامن السياسي والمركزي بمحافظة إب وسجون المليشيات ما يزيد عن ثلاثمائة معتقل غالبيتهم بدوافع سياسيه وحزبية بينما تقوم المليشيات بإخراج أصحاب السوابق والمحكومين بأحكام قضائية مقابل المال او بشرط الالتحاق بجبهات القتال التابعة للمليشيا في تعز.





ونشطت المليشيات الانقلابية مؤخراً في بعض المحافظات بتنفيذ عمليات اعتقال عشوائي في صفوف المدنيين بدون أي تهمة توجه اليهم.

المصدر| الصحوة نت



