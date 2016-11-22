على وقع ضربات الجيش فرار جماعي للمليشيات من محيط جبل هان بتعز





صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم الثلاثاء غرب مدينة تعز أعنف هجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على جبل هان الاستراتيجي.





وعلمت " الصحوة نت" من مصادر محلية بأن المليشيات الانقلابية شنت هجوماً بمختلف الأسلحة على جبل هان وذلك بإسناد مدفعي وصاروخي مكثف.





واستمرت الاشتباكات في محيط جبل هان لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش والمقاومة من دحر المليشيات وكبدتهم خسائر كبيرة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت أربع غارات على تجمعات المليشيا بالربيعي ودمرت آليات لهم.





في المقابل شنت مليشيات الحوثي والمخلوع قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في منطقة الربيعي ما اسفر عن مقل المواطن نشوان غالب وزوجته فيما أولاده في حالة خطرة.

وتلقت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة خلال اليومين الماضيين في تعز وتحاول الحصول على انتصار وهمي ولو على حساب المدنيين.





وتسعى المليشيات الى رفع معنويات مقاتليها بعد الهزائم المتلاحقة التي تلقتها في مختلف المواقع في تعز.

وتشهد مواقع المليشيات الانقلابية في تعز انهيارات متسارعة على وقع ضربات الجيش والمقاومة.





وكان قد تمكنت قوات الجيش والمقاومة أمس الاثنين من تحرير تباب موقع الدفاع الاستراتيجي وكبدت المليشيات خسائر كبيرة.

وتشهد جبهة الدفاع هدوءً حذراً من مساء أمس الاثنين بعد معارك عنيفة انتهت بسيطرة الجيش والمقاومة على مواقع استراتيجية في منطقة الدفاع.

المصدر| الصحوة نت