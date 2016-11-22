النكف الحوثي يطرق أبواب مدارس عمران





عقدت مليشيات الحوثي والمخلوع أمس الاثنين اجتماعاً في منطقة بني صريم بمحافظة عمران، وذلك ضمن دعوات ما يُسمى "النكف" الحربي لدعم جبهات قتالها.

وأجبرت المليشيات الانقلابية مدراء مدارس خمر على اخراج طلاب المدارس ونقلهم الى مكان الاجتماع "النكف".





وقد لاقت هذه الخطوة استياءً واسعاً لدى أهالي الطلاب، كونها دعوة صريحة للزج بطلاب المدارس في حروب المليشيات العبثية التي تشنها في بعض المحافظات اليمنية.

وعلمت "الصحوة نت" من مصادر محلية في محافظة عمران بأن المليشيات فشلت مؤخراً حشد المزيد من أبناء القبائل الى جبهات قتالها، ما دعاها الى الرجوع الى طلاب المدارس واجبار البعض على ترك فصول الدارسة والتوجه الى القتال.





وتشهد جبهات قتال المليشيات عزوفا كبيرا من قبل أبناء القبائل بعد مقتل الآلف في صفوفها منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة في أواخر عام 2014.

وفي العاصمة صنعاء الزمت مليشيات الحوثي والمخلوع مدارس العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي تخضع لسيطرتهم، الزمتهم بإقامة فعاليات حربية تحت لافتة محاربة "العدوان".





وحصلت "الصحوة نت" على وثائق رسمية صادرة عن مكتب التربية بالأمانة والتي تسيطر عليه المليشيات، تلزم هذه الوثائق المدارس بجدول زمني بإقامة فعاليات مختلفة بالمدارس لدعم البنك المركزي والتحريض على استمرار حربها العبثية.

وتحاول المليشيات الانقلابية الى اقحام العملية التعليمة في حربها العبثية التي تشنها على الشعب اليمني منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.

ولجئت المليشيات الانقلابية الى المدارس بعد أن فقدت آلاف مقاتليها في عدد من المحافظات.

وأفرجت السلطان الأمنية في مأرب الأحد الماضي عن 5 طلاب كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات الانقلابية، فيما يسود الطلاب وصغار السن غالبية مقاتلي الجماعة في مختلف الجبهات.









المصدر | الصحوة نت