طيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات بعد انتهاء الهدنة

اندلعت مواجهات عنيفة في الساعات الأولى من فجر اليوم بين الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح شمال وغرب جبل هان الواقع غرب مدينة تعز إثر هجوم للمليشيات على المنطقة مصحوبا بقصف بمختلف انواع الاسلحة.

واستهدف طيران التحالف مواقع المليشيات في الخضر بالربيعي غرب المدينة بعدد من الغارات بعد انتهاء الهدنة اسفر عن احتراق دبابة.

كما استهدف الطيران معسكر تابع للحرس الجمهوري في منطقة كيلو ١٦ جنوب مدينة الحديدة.

وتسبب القصف الكثيف والعشوائي الذي شنته المليشيات المتمركزة بمنطقة الربيعي في مقتل نشوان غالب النُميِين وزوجته بينما أولاده في حالة خطرة إثر سقوط قذيفة دبابة على منزله بالضباب.