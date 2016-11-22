تعز: هدوء حذر بمحيط الدفاع الجوي واشتباكات عنيفة غرب جبل هان "تفاصيل"

قالت مصادر محلية في محافظة تعز لـ"الصحوة نت" إن مواجهات عنيفة تدور في الأثناء بين مليشيات الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى شمال وغرب جبل هان.

وحسب المصادر فإن المليشيات الانقلابية شنت هجوماً بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش والمقاومة غرب المدينة، مؤكداً بأن قوات الجيش تصدت للهجوم والحقت بالمليشيات خسائر كبيرة.





وأكدت المصادر لـ"الصحوة نت" مصرع 11 عنصراً من المليشيات أمس الأثنين فيما جرح آخرون، فيما ارتقى شهيدان من الجيش والمقاومة واصيب 17 آخرين.





وفي محيط معسكر الدفاع الجوي، قالت المصادر ان المنطقة تشهد هدوءً حذراً بعد معارك عنيفة انتهت بسيطرة قوات الجيش على أعلى تباب الدفاع الجوي ومواقع مجاورة.





وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع المليشيات في الخمسين ومحيط الدفاع الجوي.

وعلى صعيد متصل، تتعرض الأحياء السكنية غرب المدينة في الأثناء الى قصف عنيف وعشوائي من قبل المليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل العلاء بالحوبان وجوار مصنع الحاشدي بالجند شرق المدينة.





وأسفر القصف الذي استهدف الأحياء السكنية عن ارتقاء شهيدين واصابة 9 آخرين من المدنيين.

المصدر | الصحوة نت