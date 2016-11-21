بدء جلسات مجلس وزراء الخارجية العرب والافارقة في غينيا بمشاركة اليمن

بدأت اليوم في العاصمة الغينية مالابو جلسات المجلس المشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والتجارة العرب والافارقة التحضيري للقمة العربية الافريقية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء في مالابو.

ويرأس وفد اليمن في الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وعضوية مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري.

واستعرضت الجلسات مسودات الوثائق التي ستقدم للقمة الرابعة ، ومنها اعلان مالابو والإعلان حول فلسطين وخطة التعاون بين الاقليمين للفترة القادمة وتطوير وتعبئة كل الموارد المتبادلة نحو الشراكة في التنمية والنقل والتجارة والاستثمار.

وجرى استعراض مشروع القرارات التي ستصدر عن القمة .

وتضمنت تلك الوثائق الاستراتيجيات والسبل لتعزيز وتقوية التشابك التاريخي بين الفضائين العربي والافريقي لما فيه نفع الشعوب العربية والإفريقية.

وبينت الوثائق والمداولات العميقة الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستكمال وتنفيذ خطة العمل المشتركة على طريق تحقيق تقدم مستدام للشراكة والتعاون الأوثق بين الاقليمين في كافة المجالات.

ومن المقرر وصول القادة العرب يوم غد الثلاثاء تمهيدا لتدشين اعمال القمة العربية الافريقية الرابعة بعد غد الأربعاء ٢٣ نوفمبر الجاري.