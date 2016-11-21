سميع محافظا للمحويت وباحارثة لهيئة الأراضي وبن حدور للنفط والدعام في الشورى

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 91 لسنة 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور صالح حسن سميع محافظاً لمحافظة المحويت .

وصدر القرار الجمهوري رقم (146) لسنة 2016 قضت المادة الأولى منه بتعيين انيس عوض حسن باحارثة رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (152) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالسلام حميد الزبيدي وكيلاً مساعداً لوزارة النفط لشؤون المعادن.

وصدر القرار الجمهوري رقم (153) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين ناصر مانع بن حدور مديراً لشركة النفط اليمنية فرع عدن .

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية .

كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 104 قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالواحد هزام الدعام عضواً في مجلس الشورى.

قضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.





*سبا