صدور قرارات رئاسية بتعيينات عسكرية "نص القرارات"

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء ركن / احمد سيف المحرمي اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة .

قضت المادة الثانية منه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن/ صالح محمد طيمس قائداً للمنطقة العسكرية الأولى قائداً للواء 37 مدرع ويرقى الى رتبه لواء.

كما قضت المادة الثانية منه بتعيين العقيد ركن / احمد حسين الضراب رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الأولى و يرقى الى رتبة عميد.

وقضت المادة الثالثة والأخيرة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن / فضل حسن محمد قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة قائداً للواء الثاني مشاه و يرقى الى رتبة لواء.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (156) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن / ثابت مثنى جواس قائداً لمحور العند قائداً للواء 131 مشاه.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد / فهمي حاج محروس الصيعري قائداً للواء 11 حرس حدود.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ( 158 ) لسنة 2016م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد ركن/ عبدالكريم قاسم الزومحي نائباً لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن د. ناصر عبدربه الطاهري ملحقا عسكريا بسفارتنا في روسيا الاتحادية .

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها وينشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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