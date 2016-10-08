قرقاش: سيناريو التصعيد التي تتبناه مليشيا الحوثي هو هروب من المسار السياسي

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور انور قرقاش ان سيناريو التصعيد التي تتبناه مليشيا الحوثي هو هروب من المسار السياسي في اليمن.

وذكر قرقاش في تغريدات له على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر" نشرتها وكالة الانباء الاماراتية (وام) بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من محاولة الحوثي لتقويض فرص الحل السياسي،وان مصلحة الوطن ثانوية أمام مصلحة المليشيا.

وقال "ان الحوثيون لا يريدون أن يكون رفضهم للإرادة الدولية معلناً فيلجأون للتصعيد"..مشيراً الى ان ذلك هو منطق التمرد.

ولفت الوزير قرقاش الى أن إستهداف مليشيا الحوثي للسفينة المدنية الإماراتية "سويفت" هو إعتداء ممنهج وجزء من تصعيد مقصود هدفه القفز على الحل السياسي و تقويضه.