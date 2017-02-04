المقدشي: الفكر المنحرف للانقلابيين يرمي بالكثير منهم الى محرقة الموت





أشاد رئيس هيئة الإركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن/ محمد علي المقدشي بانتصارات الجيش الوطني اليوم في جبهة ميدي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية ومعه قائد المنطقة العسكرية الخامسة توفيق القيز صباح اليوم لمواقع الجيش بالمنطقة العسكرية الخامسة.

واطلع المقدشي على الجاهزية القتالية العالية لقادة وضباط وصف ضباط وجنود المنطقة.

وقال اللواء المقدشي إن هذه الانتصارات التي حصلت اليوم ستعجل من فرحة شعبنا وتدحر المشروع المدمر لطموحاته.

وأضاف: نأسف لتلك الخسائر التي هي بالأخير تعتبر خسائر من أفراد وأرواح الشعب اليمني ومقدراته، مؤكداً أن هذا الفكر المنحرف للانقلابيين يرمي بالكثير إلى محرقة الموت والحرب.

وحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فانه قتل خلال الواجهات الأخيرة 24 عنصراً من مليشيا الإنقلاب وأسر عدد منهم.

كما تم إستعادة العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة الإنقلابين.