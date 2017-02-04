الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح يمني





تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاج 1500 جريح يمني ممن تأثروا خلال الحرب الجارية بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي والمخلوع.

وأعلنت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي في بيان لها نشرته وكالة الانباء الإماراتية(وام) عن تكفلها بعلاج 1500 جريح يمني ممن تأثروا جراء الحرب وذلك في إطار مبادرتها لعام 2017 عاما للخير التي أطلقها رئيس الدولة في هذا الشأن.

وذكر البيان ان هذه الخطوة تأتي في إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلادهم.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الى انها وفرت الوسائل كافة لنقل الجرحى إلى مستشفيات الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم وفقا لبرنامج تم إعداده بهذا الخصوص وبناء على التقييم الصحي لكل حالة من الحالات إلى جانب تقديم كل ما من شأنه أن يحد من معاناتهم ويسهم في عملية شفائهم ويوفر سبل الراحة لهم ولذويهم ومرافقيهم خلال فترة إقامتهم في الدولة.

ولفتت الى انها ستتحمل تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفرها للحالات التي تتكفل بعلاجها.

واكدت انها تكفلت بعلاج هذه الحالات نظرا لما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من ضعف الإمكانات الطبية والكوادر الصحية ،واستمرارا لدور الإمارات الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني .