إصابة قيادي بارز في جماعة الحوثي برصاص مجهولين في ذمار





قالت مصادر محلية بمدينة ذمار ان القيادي في جماعة الحوثي المدعو " أبو حمزة الغرباني " تعرض لإصابة بالغة برصاص مجهولين شرق المدينة.





وقال شهود عيان ان مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية باشروا باطلاق الرصاص الحي على القيادي " الغرباني " أثناء تواجده منتصف ليلة امس الجمعة في أحد شوارع المدينة بعد عملية رصد ومتابعة.





تعتبر هذه هي العملية الثانية خلال شهر حيث سبق وأن تعرض القيادي في الجماعة " أبو علي الديلمي " لعملية إطلاق رصاص في الرأس من قبل مواطنيين مجهولين.



