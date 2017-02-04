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إصابة قيادي بارز في جماعة الحوثي برصاص مجهولين في ذمار

السبت 04 فبراير 2017 05:42 م الصحوة نت - ذمار
إصابة قيادي بارز في جماعة الحوثي برصاص مجهولين في ذمار صورة تعبيرية


قالت مصادر محلية بمدينة ذمار ان القيادي في جماعة الحوثي المدعو " أبو  حمزة الغرباني " تعرض لإصابة بالغة برصاص مجهولين شرق المدينة.  

وقال شهود عيان ان مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية باشروا باطلاق الرصاص الحي على القيادي " الغرباني " أثناء تواجده منتصف ليلة امس الجمعة في أحد شوارع المدينة بعد عملية رصد ومتابعة.

تعتبر هذه هي العملية الثانية خلال شهر حيث سبق وأن تعرض القيادي في الجماعة " أبو علي الديلمي " لعملية إطلاق رصاص في الرأس من قبل مواطنيين مجهولين. 

تأتي هذه العمليات المجهولة من المواطنيين في محافظة  ذمار كردة فعل ونتفاضة توحي بنهاية حكم المليشيات.

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