رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة توحيد الجهود لتحرير ما تبقى من المدن





أكد الرئيس عبدربه منصور هادي على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار لقضايا مجتمعنا وشعبنا التي يدعمها الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي باعتبارهم شركاء لليمن في خياره السلمي.

وشدد الرئيس هادي على أهمية تمتين وتعزيز علاقات المنظومة السياسية كاملة على قاعدة الهدف الأساسي في هذه المرحلة الرامية لاستعادة الدولة ومرجعياتها المتمثلة في المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع بمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

ووضع رئيس الجمهورية الجميع امام نتائج زيارته الاخيرة لدولة قطر وما ترتب عنها من نتائج ايجابية لخدمة المواطن اليمني.







